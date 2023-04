Weil am Rhein Abschied nach 22 Jahren

Von einem aktiven Jahr mit Wettkämpfen, Kari-Prüfungen sowie der Ausrichtung der Gau-Einzelmeisterschaft (weiblich) in der Humboldthalle berichteten die Trainerinnen und Trainer der Turnabteilung des Eisenbahner Turn- und Sportvereins Weil am Rhein (ESV) bei deren Jahreshauptversammlung. Ein dringend benötigter Stufenbarren sei angeschafft worden, die neue Boden-Bahn in der Humboldthalle begrüße man, habe doch für die Vereinsmeisterschaften im Dezember 2022 die Boden-Bahn aus der ESV-Halle eigens herangeschafft werden müssen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.