Weil am Rhein Abschied von einem „Urgestein“

Die Faszination für das, was in und mit der Natur vorgeht, so erinnert sich Schwarze, hat ihn schon als kleiner Junge erfüllt. Damals erkundete er gern eine große Wiese in der Nähe seines Elternhauses. Er beobachtete Igel und Eidechsen. Welchen Gefahren seine Umwelt ausgesetzt ist, sei ihm erstmals deutlich geworden, als beim „Abbrennen“ dieser Wiese durch die Besitzerin junge Igel bei lebendigem Leib verbrannten, erzählt Schwarze bei einem Rundgang über das Areal der ehemaligen Kiesgrube in Weil am Rhein.