Weil am Rhein Abschluss und Neuausrichtung beim Urberg-Verein

Weil am Rhein. Der Urberg-Verein unterhält und betreibt seit fast 70 Jahren in Urberg bei St. Blasien ein Schullandheim, das fast ausschließlich von den vier allgemeinbildenden Gymnasien aus dem Bereich Lörrach und Weil am Rhein belegt wird. Entsprechend der Satzung bilden die Gymnasien Hebel und Hans-Thoma in Lörrach sowie Kant und Oberrhein in Weil am Rhein den Trägerverein. Die jüngste Mitgliederversammlung im Kant stellte gleich in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur dar: personell und räumlich.