„Vom Dorf zur Stadt“ hieß die zweite Führung, die anlässlich der 60-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Weil am Rhein und Huningue von der VHS organisiert wurde. Sabine Theil führte mehr als 50 Teilnehmer in Altweiler Winkel und Gässchen. Auf Deutsch berichtete sie über gemeinsame Sorgen und Nöte der Bevölkerung und fand dabei auch viele Parallelen und Verbindendes, heißt es im Nachgang. Immer wieder überraschte sie mit lustigen Anekdoten. Genauso hatte sie zahlreiches Anschauungsmaterial dabei, wie ein Weckglas aus einem Bauernhaus, dessen Inhalt nach Jahrzehnten noch genießbar ist. Für die französischsprachigen Gäste übersetzte simultan Magdalena Kaufmann-Spachtholz. Eine besondere Überraschung gab es zum Schluss, als sich das Tor zum Altweiler „Schlössli“ öffnete und die Gruppe eintreten konnte. „Renate und Erich Ludin erwiesen sich wie gewohnt als herzliche Gastgeber. Frisch gebackene Muffins tischten sie auf, und VHS-Leiter Tom Leischner schenkte Weiler Wein aus“, heißt es in einer Mitteilung. Stadtführerkollegin Marlies Maier in der Markgräfler Tracht rundete das Bild ab. Leischner bedankte sich abschließend für das große Interesse an der Führung, dem Ehepaar Ludin für ihre Mühe und vor allem Sabine Theil für ihre abwechslungsreiche Reise in die Vergangenheit. Foto: zVg