Weil am Rhein: Ärztin und Kommunalpolitikerin mit Herzblut

In Hamburg geboren und in Detmold aufgewachsen, nachdem ihr Vater 1945 im Krieg gefallen war, ist Kristin Pache Weil am Rhein längst zur geschätzten Heimat geworden. Sie hatte zunächst in Mainz zwei Semester Germanistik und Englisch studiert, ehe sie sich der Medizin zuwandte. „Ich wollte etwas Praktisches machen“, sagt die Mutter zweier erwachsener Kinder und Oma von fünf Enkeln rückblickend. Das Medizinstudium sollte auch zum privaten Glücksfall werden. Denn im zweiten Semester lernte sie ihren späteren Mann, den promovierten Biochemiker Walter Pache kennen und lieben. Noch während des Studiums heiratete das Paar, und ein Jahr später kam die Tochter zur Welt. Das Studium deshalb aufzugeben war nie ein Thema. Zielstrebig und ambitioniert zog sie das Medizinstudium erfolgreich durch. Bereits mit 25 Jahren hatte Kristin Pache Staatsexamen und Doktorarbeit in der Tasche.