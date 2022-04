Weil am Rhein Ästhetik von Architektur und Industrie

Auf der Architektur-Biennale in Venedig hat Rolf Frei viel Zeit verbracht und sich von dort ausgestellten Installationen faszinieren lassen; beispielsweise von einer aus Bienenwaben entstandenen Nofretete-Büste. Als „Scheinbild“ betitelt er eine Aufnahme von einer Einstein-Wachsfigur im Spiegel, die er im Museum in Vevey entdeckt hat – und führt den Betrachter mit seinem Bild im Bild in die Irre: Was ist echt, was ist Schein? Es sind die einzigen Bilder mit menschlichen Motiven.

Faszinierend wie immer ist das Ambiente im „Underground“ der Galerie. Hier warten singuläre, auch großformatige Aufnahmen auf den Betrachter: in die Jahre gekommene Industrieanlagen, Ziegeleien alte Dampfmaschinen, Geräte, Braunkohlegruben, die irgendwann wieder verschwinden werden, meist als Seen renaturiert. Die Aufnahmen sind von Nostalgie durchweht, haben DDR-Charme und wirken durch die Perspektive der Kamera doch oft wie grandiose Kunstwerke. Eisenstreben treffen in exakten Winkeln aufeinander, Seile und Verstrebungen bilden Sichtachsen, die Leitungen, Maschinen, Rohre oder Geländer streben aufeinander zu, als wären sie auf optische Wirkung bedacht – das alles wird zum ästhetischen Ensemble. Dabei hat die Reduktion auf Schwarz-Weiß enorme Kraft, ebenso wie die Strenge der Komposition. Durchblicke, Lichteinfälle, Schattenmuster und Spiegelungen verstärken noch die Wirkung. In manchen Bildern verliert sich der Blick des Betrachters regelrecht. „Neues Sehen“: bis 24. April, Galerie Underground in Haltingen, Eimeldinger Weg 16. Interessierte Besucher können sich mit Terminwunsch per Mail an Rolf Frei wenden: photo@plus44.de