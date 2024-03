Die Alternative für Deutschland (AfD) in Weil am Rhein hat ihre Aufstellungsversammlung für die bevorstehende Kommunalwahl abgehalten und konnte erstmals elf Listenplätze besetzen. Im Mittelpunkt der Kandidatenkür hätten „echte Sachpolitik, mehr Bürgernähe und ideologiefreie Politik“ gestanden, heißt es in einer Mitteilung des AfD-Kreisverbands Lörrach.