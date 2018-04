Weil am Rhein Alles klar für neuen Standort

Nach einem Spitzengespräch im Landratsamt ist jetzt alles klar für den neuen Standort der Grünschnittanlage in Haltingen. Die Modalitäten sind geklärt.

Von Siegfried Feuchter

Weil am Rhein. In dem Gespräch am Dienstag haben Landrätin Marion Dammann, Silke Bienroth, die Leiterin des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, und Dezernent Michael Kauffmann von Seiten des Landkreises sowie Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, der das Treffen initiiert hatte, und Erster Bürgermeister Christoph Huber von der Stadt Weil für klare Verhältnisse und eine langfristige Lösung der Grünschnittsammelstelle gesorgt. Der bisherige Standort kann noch mindestens bis zum 31. Juli genutzt werden, möglicherweise noch länger. Der genaue Zeitpunkt hängt vom Bau des Kreisels für die Nordwestumfahrung zusammen.

Der neue Standort für die Grünschnittsammelstelle befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt auf einem städtischen Grundstück am Rande des Holcim-Betriebsareals an der Haltinger Straße zwischen Haltingen und Märkt.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft wird laut Dietz unverzüglich das erforderliche Genehmigungsverfahren einleiten. Entgegen der ursprünglichen Absicht, nur Holzabfälle entgegenzunehmen, können – wie am alten Standort – auch Rasen- und Grünschnitt, Laub und sonstige Gartenabfälle hingebracht werden. „Da sich das Grundstück bereits in der Quarantänezone des Asiatischen Laubbockkäfers befindet, wird auch künftig keine Aufbereitung der Grünabfälle vor dem Abtransport nötig sein“, teilte der OB mit.

Der Kreis wird Zufahrt und Platz befestigen. 350 000 Euro kostet das. „Wir haben gemeinsam eine sehr gute und langfristige Lösung gefunden, zumal jetzt auch Rechtsklarheit besteht“, sagte Dietz.