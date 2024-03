Weil am Rhein: Als die Autobahn in Weil endete

In einem unglaublichen Tempo haben die unterschiedlichsten Verkehrsmittel rund um den Europaplatz in der Zeit von 1908 bis heute das Gebiet verändert und geprägt. Die Führung beginnt in der Zeit, als Altweiler Bauern mit dem Fuhrwerk über drei Eisenbahngleise hinunter nach Friedlingen fuhren, um ihre Felder zu bestellen.