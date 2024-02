Weil am Rhein: Als Frau in einer Gugge mitmachen

Ein bunt gemischter Haufen

Seitdem hat sich viel getan, und die Wiibergugge Quaakdäsche sind zu einem etablierten, allseits bekannten, bunt gemischten Mädelshaufen herangewachsen, schreibt die Guggenmusik. Ihr Ziel ist dabei stets dasselbe geblieben: Guggemusik, Fasnacht, Spaß und gute Feste, Zusammenhalt, gegenseitige Vereinsunterstützung und natürlich die Freude am Leben.

Die Tür öffnet sich für alle Frauen

Am Mittwoch, 6. März, öffnen die Quaakdäsche ihre Türen für alle, die Teil dieser einzigartigen Gemeinschaft werden möchten. Die Schnupperprobe bietet die ideale Gelegenheit, in die Welt der Guggemusik einzutauchen. Egal, ob man bereits ein Instrument spielt oder es gerne lernen möchte – jede Frau ab 16 Jahren ist willkommen, gerne auch Mütter mit Töchtern. Für das leibliche Wohl ist reichlich gesorgt, heißt es in der Ankündigung.