Weil am Rhein Als Hemingway im Schwarzwald weilte

Sämtliche Bücher des Verlags knüpfen an regionale Ereignisse, Persönlichkeiten oder Orte an und verbinden diese mit einer gewissen Weltläufigkeit. Ein Paradebeispiel dafür liefert der Berliner Autor Thomas Fuchs mit seinen biografischen Skizzen über „Hemingway im Schwarzwald. Über den Fluss und in den Wald“. Der Schriftsteller Ernest Hemingway (1899 bis 1961) hat im August 1922 als damals 23-jähriger Europakorrespondent drei Wochen im Schwarzwald verbracht. Thomas Fuchs berichtet in seinem Buch, wie es dem Amerikaner im Elztal und in Triberg ergangen ist – und was er selbst bei seinen Recherchen auf den Spuren des Nobelpreisträgers erlebt hat. Diese, so viel sei verraten, lassen unterhaltsame Schlussfolgerungen darüber zu, weshalb der Schwarzwald aus dem jungen Hemingway überhaupt erst den Schriftsteller von Weltrang gemacht hat, als welcher er bis heute gefeiert wird.