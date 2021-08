Weil am Rhein Als Tagesmütter Kinder betreuen

Die Liebe zu den Kindern, die Faszination über ihre Entwicklung und auch der Wunsch danach, den Eltern mit der Betreuung der Kinder unter die Arme zu greifen – das motiviere die Kindertagespflegepersonen, heißt es. Dabei freuen sie sich jetzt besonders darauf, die Kinder und Eltern kennen zu lernen, eine Vielfalt an neuen Erfahrungen machen zu dürfen und neben den Eltern eine wichtige Bindungsperson im Leben der Kleinen sein zu dürfen.

Zur Gratulation kamen auch Elke Wissler, Leiterin der Stabsstelle Kindertageseinrichtungen, und Margrit Kirsch, Sachbearbeiterin Kindertagespflege, vom Landratsamt Lörrach. „Tagesmütter haben eine große Bedeutung für die Betreuung der Kinder im Landkreis Lörrach“, betonte Wissler und wünschte alles Gute für die Begleitung der Kinder.

Der nächste Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen in Weil am Rhein startet am 21. September. Für Informationen ist der Fachdienst Kindertagespflege Weil am Rhein erreichbar per E-Mail an kindertagespflege@wufi-weil.de.