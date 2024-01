Weil am Rhein: Als Weil am Rhein zur Kreisstadt wurde

Weil zählte 1946 erst knapp 9000 Einwohner. Deren Zahl wuchs jedoch sehr rasch an, hauptsächlich durch die Zuwanderung der Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten, sodass schon 1960 etwa 15 700 Menschen in der Stadt lebten und entsprechenden Wohnraum benötigten. Und schon damals gab es Integrationsprobleme.

1200 Wohnungen auf einen Schlag

Dieser enormen Aufgabe stellte sich in den 1950er-Jahren der Weiler Bürgermeister Peter Hartmann, die Verwaltung sowie die drei Wohnungsbaugesellschaften mit der Errichtung von 1200 Wohnungen beauftragte, um den notwendigsten Bedarf zu decken. In diese Zeit fiel auch der Bau des beliebten Weiler Freibads. Dennoch unterlag Hartmann bei der ersten direkten Bürgermeisterwahl 1957 seinem Konkurrenten Wilhelm Schellenberg, dessen Zugehörigkeit zur NSDAP während der Nazizeit öffentlich bekannt war. Schellenberg gelang das Kunststück, als eine der ersten deutsch-französischen Städtepartnerschaften 1962 die an den Rhein grenzenden Gemeinden Weil und Hüningen – „Huningue“ zu verschwistern.