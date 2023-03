Weil am Rhein Alt trifft Neu – Dorfstube Ötlingen zeigt Fotografien

In einen größeren Zusammenhang gestellt, werden in den aktuellen Fotos die Menschen ganz klein gegenüber dem, was sie umgibt: imposante Architektur wie etwa der Dom in St. Blasien, überwältigende Natureindrücke in Fels oder Wasser, am Meer, aber auch die Handschrift der Mitmenschen tragende urbane Szenen, in denen aufgrund ihrer intensiven Farblichkeit und Dynamik die „kleinen Menschen“ nur ganz schwer zu entdecken sind, wie auf einem Suchbild.