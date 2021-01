Weil am Rhein Alternativen geboten

Mit 21 Konzerten in Gärten

Als klar war, dass die Sommerfestivals verschoben werden mussten, hatte man es geschafft, Engagements auch bekannter Gruppen in das nächste Jahr zu verschieben. Gleichzeitig waren die meisten Mitarbeiter des Kulturamts auch aus Solidarität zur finanziell gebeutelten Verwaltung von Juni bis September in Kurzarbeit gegangen. Reduziert auf eine Halbtagsstelle stellte der Kulturamtsleiter dennoch einen Antrag beim Land, um finanzielle Hilfen des Landes für einen Kultursommer im Kesselhaus und in der Stadt zu erhalten, was zwischen Mitte August und Ende September zu 21 Konzerten in Gärten von Gastwirtschaften in der Stadt und einem Kesselhaus-Abend mit vielen Kurzauftritten von lokalen und regionalen Musikern führte.

Die zwischenzeitlichen Lockerungen ermöglichten es, dem kultur-hungrigen Publikum Angebote zu schaffen, der Gastronomie mehr Gäste zuzuführen und vor allem Musiker, Gruppen und Techniker zu beschäftigen. Höhepunkt des vom Land bezuschussten Kultursommers war vermutlich der „Face2Face“-Abend im Kesselhaus am 25. September, heißt es.

Auch die Ausstellungen in der Stadt zwischen Vitra Campus und dem Museum am Lindenplatz oder den Galerien mussten nach dem Frühjahr geschlossen bleiben. Die Ausstellung „Weil-Welt-Weit“ im Museum am Lindenplatz oder die „Home Stories“ im Vitra Design Museum, die „Knopf dran“-Ausstellung im Museum Weiler Textilgeschichte, die Arbeiten von Hannelore Weitbrecht in der Galerie Underground oder von Konstantin Weber und Edith Oellers in der Galerie Stahlberger sowie die geplante Sommerausstellung der Colab Gallery litten unter der Pandemie genauso wie die Kunstausstellungen im Stapflehus. Eine Ausstellung des Kunstvereins musste nach der Vernissage gleich wieder geschlossen werden, die bewährte Regionale wurde um ein Jahr verschoben. Immerhin blühte der neue Designer-Garten von Piet Oudolf auf dem Vitra Campus zum ersten Mal und unverdrossen.

Zwischen Januar und März noch Veranstaltungen

Zuvor hatte das Kulturjahr wie seit drei Jahrzehnten mit einem Neujahrskonzert in der Ötlinger St. Gallus-Kirche begonnen, in diesem Jahr mit dem Arcadia-Ensemble. Das Kesselhaus erlebte mit der Inszenierung des Sommernachtstraums vom Spielzeit-Team-Tempus Fugit eine fulminante Theater-Premiere und Ende Januar einen Abstecher des Hüninger Festivals „Compli’Cité“ mit der deutsch-bretonischen Folk-Gruppe „An Erminig“. Auch der Buurefasnachts-Umzug konnte sich noch trotz der heraufziehenden Sorgen ohne Folgen gegen die Pandemie behaupten. Vom 13. März an ging dann nichts mehr bis zum Kultursommer.

Mit der zweiten Welle wurden auch die Herbst- und Weihnachtsveranstaltungen aus dem Kalender radiert. Wie im Frühjahr gab es vereinzelte musikalische Balkon-Beiträge.

Persönliches Erleben nicht ersetzbar

Aber die Sorge bleibt, wie lange sowohl die Kulturbranche als auch das Publikum auf Veranstaltungen verzichten muss, heißt es in der Mitteilung weiter. Selbst gut gemeinte Alternativen in den sozialen Netzen hätten nur deutlich gemacht, dass das persönliche Erleben von Kultur nicht ersetzt werden könne.

Im letzten Quartal gab es zwei Kulturamtsleiter in der Stadt. Der Gemeinderat hatte im April Peter Spörrer aus Berlin zum Nachfolger von Tonio Paßlick gewählt, der am 1. Februar seinen Ruhestand antreten wird und seinen Nachfolger in den letzten Monaten einarbeiten durfte. Der Ausfall von Veranstaltungen war nicht mit weniger Arbeit gleichzusetzen: Das Kulturamt nutzte die Zeit, um zahlreiche Strukturen zu überarbeiten und insbesondere den Wandel zum digitalen Dokumenten-Management zu beginnen, die Kunst-Bestände zu digitalisieren und Anwender-Strukturen zu optimieren. Wie in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eine spürbare Herausforderung.