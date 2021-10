Weil am Rhein Am klangvollen Instrument

Weil am Rhein. In diesem Drei-Länder-Orgelfestival gastieren in drei Sonntagskonzerten renommierte Organisten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz an dem klangschönen Instrument. Dieses Jahr sind folgende Künstler zu Gast:

Im ersten Konzert am Sonntag, 10. Oktober, konzertiert Daniel Leininger aus Straßburg, der Titularorganist von St. Thomas mit Werken von J. S. Bach und Sohn C. Ph. E. Bach sowie von W. A. Mozart, Beauvarlet-Charpentier und Boëly, die sich in ihrem Schaffen an Bach orientiert haben, um „Wege von Bach zu Mozart“ aufzuzeigen und hörbar zu machen.