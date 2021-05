Weil am Rhein Am Mittwoch wird umgeleitet

Buslinien 6, 16 und 66

Von der Maßnahme sind auch die Buslinien 6, 16 und 66 betroffen. Die Linien 6 und 16 fahren von Lörrach aus kommend in Weil am Rhein bis zur Haltestelle Rathaus und von hier aus über die B 532 bis zur Haltestelle Weil am Rhein-Friedlingen, Tullastraße. Auf der anschließenden Fahrt in Richtung Lörrach fährt der Bus über die Haltestellen Schusterinsel, Dreiländerbrücke, Riedlistraße / Kesselhaus zurück zur Haltestelle Weil am Rhein Rathaus und weiter über die übliche Strecke nach Lörrach. Für die genannten Haltestellen in Friedlingen gelten frühere Abfahrtszeiten, welche die SWEG über ihre Internetseite, ihre elektronischen Fahrplanmedien sowie an den Haltestellen veröffentlichen wird.

Die Linie 66 bedient in der Innenstadt von Weil am Rhein die Haltestellen Marktstraße und Rathaus und fährt danach über die B 532 direkt zur Haltestelle am Kreisel Alte Straße. Von dort aus geht es weiter nach Märkt, Eimeldingen, Binzen und Haltingen. Auf der Rückfahrt in Richtung Weil am Rhein Innenstadt fährt der Bus ab der Haltestelle Kreisel Alte Straße ebenfalls über die Umleitungsstrecke zur Haltestelle Rathaus und Marktstraße. Die Haltestellen Bahnhof / Zentrum, Karsthölzlestraße, Steinackerstraße entfallen. Der Umstieg auf die S-Bahnen und umgekehrt auf den Bus ist an der Haltestelle Rathaus möglich.

Nach Friedlingen kann alternativ zur Fahrt über die Umleitungsstrecke an der Haltestelle Weil am Rhein Rathaus auch auf die Tram 8 umgestiegen werden. Der Tramverkehr ist dieses Mal nicht betroffen.