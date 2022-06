Weil am Rhein Am Yachthafen wird gerockt

Ein Konzert zum Genießen, Tanzen und Mitsingen bringt die Band „Sixkiller“ am Samstag, 9. Juli, auf die Bühne am Weiler Yachthafen. Es werden unter anderem Songs von AC/DC, Guns’n’Roses, Kiss sowie Aerosmith zu hören sein, heißt es seitens des Veranstalters.

Vorher aber steht der Auftritt der Gruppe „Ernstfall“ auf dem Programm. Die deutschsprachige Rockband hat ihren Ursprung als „Outlaw-Country-Combo“, heißt es.

Einlass ist an beiden Abenden um 19 Uhr. Nach den Konzerten gibt es eine Aftershow mit DJ Vierziger.

Als Partner ist das Kulturamt der Stadt Weil am Rhein mit im Boot, und auch die Stadtmusik Weil am Rhein sowie der Musikverein Haltingen beteiligen sich an der Durchführung der zweitägigen Veranstaltung.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Kellergalerie „Sit In“, Oberbaslerweg 19, in Weil am Rhein, im Geschäft „Pippi-Lotta Kinderschuhe“ in Haltingen, in der Buchhandlung Lindow in Alt-Weil, im Gasthaus am Bootssteg, direkt am Rhein sowie in der Alten Straße 129. Die Karten Kosten im Vorverkauf pro Abend 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.

Parkmöglichkeiten werden ausgeschildert, heißt es seitens des Veranstalters.