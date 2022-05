Weil am Rhein Angebot für mehr politische Partizipation

Weil am Rhein - An jedem ersten Mittwoch im Monat haben die Weiler künftig Gelegenheit, beim Bürgerstammtisch der SPD politische Themen aufs Tapet zu bringen. Der Austausch in lockerer Runde findet von 20 bis 21 Uhr im Gasthaus „Chläbi“ statt. Ziel ist das Aufnehmen eines Stimmungsbilds in der Bevölkerung, heißt es seitens der SPD zu dem Stammtisch, der am heutigen Mittwoch startet. Teilnehmen können alle politisch Interessierten – unabhängig von Nationalität und etwaiger Parteizugehörigkeit. Der rauchfreie Stammtisch wird moderiert und die Redezeit ist beschränkt auf maximal zwei Minuten. Es wird also keine „ermüdenden Monologe“ geben, heißt es.