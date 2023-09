Weil am Rhein Angebot in kleinerer Form

Schwimmen, Ringen & Co.

Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Jahren, als die Sommerschule stattfand – ein einwöchiges Bildungs- und Betreuungsangebot, das vom Land finanziert wird –, wollte Schulleiterin Christin Sigwart ein Angebot in kleinerer Form bieten. So ist das eigenständige Sommerferienprogramm entstanden. Diesmal sind auch keine Lehrer mit im Boot, sondern Kooperationspartner der Rheinschule. „Ich habe sie angefragt und es sind tolle Angebote herausgekommen“, freut sich Sigwart im Gespräch mit unserer Zeitung. „Vergangenes Jahr war es fast zu viel, so viel brauchten wir gar nicht mehr.“

Die Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und nehmen im Laufe der Woche an allen Programmpunkten teil – es gibt je einen vormittags und einen nachmittags. Mit dabei ist Armin Wikmann mit seinen „Natur-Erlebnissen für Alle“. Er geht mit den Schülern in den Wald, außerdem werden Natur-Mandalas gebastelt. Ein privater Schwimmlehrer besucht mit den Kindern das Freibad. „Er leitet sonst bei uns eine Schwimm-AG für Fortgeschrittene“, erklärt die Schulleiterin. Nun gehe es eher um Wassergewöhnung. „Er schaut aber auch, wer eine Begabung hat und vielleicht an der AG teilnehmen könnte.“ Glücklicherweise spielt auch das Wetter mit. „Ich hatte schon Panik bekommen“, lacht Sigwart angesichts der kühlen Temperaturen in der vergangenen Woche.