Weil am Rhein Anmutige Klänge zum Fest

Rita Odermatt und Ines Kiefer bezauberten mit ihrer alemannischen Version von „Still, still, still“, die der Schweizer Komponist Paul Schreiber als „Naturjodler“ verfasst hatte. Wer die Augen schloss, fühlte sich in alpenländische Gefilde entführt. Machtvoll raunend wurde „Puer natus in Bethlehem“ von Rheinberger gestaltet.

Die Höhepunkte des Konzerts erreichte das Vokalensemble mit französischen Kompositionen für Frauenchöre. In „Cantique de Jean Racine“ gab Gabriel Fauré dem Pianisten eine solistische Rolle in den Übergängen zwischen den Strophen, während die Chorstimmen in wunderbar ausgestalteten Farben und Nuancierungen romantische Stimmungen ohne jeden Schwulst schufen. Als zweite Zugabe erklang das Werk sogar noch glanzvoller.

Nach Schuberts „23. Psalm“, bei dem sich Alt und Sopran beim Hymnus an die Grundfeste des Glaubens mit zuversichtlicher herzvoller Überzeugung im Echo-Klang abwechselten, schloss das Programm mit Adolphe Adams‘ „Cantique de Noël“- mit strahlenden Fortissimo-Steigerungen und berührendem harmonischem Vielklang.

Das Vokalensemble überzeugte mit einer sehr guten Artikulation und deutlichen Aussprache, so dass auch die Inhalte nicht nur musikalisch nachvollzogen werden konnten.

„Stiller Frieden“ wurde dieses in zwei Monaten erarbeitete Programm überschrieben. So unterschiedlich können diese zwei Wörter empfunden werden, je nach Erlebnishintergrund. Die Sprecherin Uta Ruscher ließ das Publikum an ihrer eigenen Zeitenwende teilhaben: „Weihnachten 1987 erhielt ich ein Visum für sechs Tage Westberlin – und blieb einfach dort. Fest der heimlichen Abschiede. Kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde. Ostmacke. Dafür endlich atmen, verbotene Bücher lesen, schreiben…“ ist in ihrer Biografie zu lesen. Zwei Texte der damals 21-Jährigen lassen den Atem stocken. Unsentimental, nüchtern und umso berührender beschreibt sie die Kraft der inneren Überzeugung, mit der sie loslassen konnte, ohne zunächst in der realen westlichen Wirklichkeit anzukommen.

Persönliche Eindrücke geschildert

Unvoreingenommen, aber anteilnehmend und mit überzeugenden stimmlichen Schattierungen rezitierte sie auch aus Briefen in Kriegszeiten und zwei Gedichten von Selma Meerbaum-Eisinger, die mit 18 Jahren in einem KZ in der Ukraine starb. Zeitlose, winterliche Symphonien, die wie brennende Kerzen wärmende Räume gegen die Verzweiflung öffnen können. Wie die „Bitte“ von Hilde Domin, die einst auf die junge Selma aufmerksam gemacht hatte und im Wunsch gipfelte, dass wir „immer versehrter und immer heiler stets zu uns selbst entlassen werden.“ Ein tröstlicher Gedanke gegen alle Ängste dieser Zeit, mit dem Silke Marchfelds Vokalensemble und Uta Ruscher ihr Publikum an diesem Abend erfüllt haben.