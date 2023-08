Weil am Rhein Antike Instrumente im Gepäck

Der 51-jährige Berufsmusiker ist Anfang August bei einer Kontrollstelle durch Beamte des Hauptzollamts Lörrach auf der Auffahrt BAB 5 in Weil am Rhein zollrechtlich kontrolliert worden, wie das Hauptzollamt am Donnerstag mitgeteilt hat. Gegenüber den Zollbeamten gab er an, Urlaub in Deutschland und Österreich machen zu wollen. Er führe nur persönliches Gepäck mit sich. Im Kofferraum befanden sich jedoch mehrere, hochwertige, antike Musikinstrumente, darunter eine italienische Virginal, eine kleinere Bauform des Cembalos, drei Gemälde, ein Notenpult mit Kerzenhalter und mehrere Bündel aus alten Schriftstücken, heißt es. Gegenüber den Zollbeamten gab er zu, die Antiquitäten bei mehreren Auktionen erworben und diese wiederholt zur Restauration nach Österreich ein- und ausgeführt zu haben. Dies erfolgte teilweise auch im Auftrag anderer.