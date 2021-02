Weil am Rhein Arbeiten beginnen

Weil am Rhein. Die Sanierung der seit geraumer Zeit gesperrten Mühlenrainbrücke beginnt in der kommenden Woche. Am Donnerstag, 11. Februar, wird ein Unternehmen die Brücke ausheben, um sie in der firmeneigenen Werkstatt zu demontieren und nach Sanierung der Einzelteile die Brücke wieder neu aufzubauen, teilt die Stadt mit. Dies wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Das Stadtbauamt geht davon aus, dass nach dem Wiedereinbau der Brücke der Radweg über den Mühlenrain in diesem Bereich ab voraussichtlich Ende April wieder geöffnet werden kann.