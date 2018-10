Weil am Rhein Arbeiten von zwei Künstlern

Weil am Rhein-Haltingen. Die Galerie „Underground“ im Eimeldinger Weg 16 in Haltingen wird am Sonntag, 4. November, von 14 bis 18 Uhr eine neue Ausstellung unter dem Titel „beiderlei“ eröffnen. Es werden Arbeiten der beiden Künstler Peter Bosshart und Karlheinz Scherer gezeigt.

Zwei Künstler – zwei Generationen – zwei malerische Positionen wird die Ausstellung umschrieben. Karlheinz Scherer (1929 bis 2008) und Peter Bosshart (*1966) verband eine langjährige Künstlerfreundschaft, die die Galerie „Underground“ mit dieser Ausstellung dokumentieren will. Erstmals werden Arbeiten beider Künstler in einer Ausstellung gezeigt. Die Besucher sind eingeladen zu schauen, zu vergleichen und zu diskutieren.

Öffnungszeiten: Ausstellung und Filmvorführung Freitag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag nach Vereinbarung.