Weil am Rhein Art-Dorf ist um ein Kunstwerk reicher

Weil am Rhein-Ötlingen. Nach vierjähriger „Abstinenz“ ist am Wochenende wieder ein Bild an der Dorfstraße 54 in Ötlingen angebracht worden. Aus dem Fundus der mit ihnen befreundeten Lörracher Künstlerin Rose Thurow haben sich die Hauseigentümer Susanne Möllers und Achim Fritsch ein ausdrucksvolles Acrylgemälde ausgesucht, teilt Art-Dorf-Initiator Gerhard Hanemann mit. Das fast gänzlich in Blau gestaltete Bild, das bei intensiver Betrachtung zum Träumen einlade, passe sich geschmackvoll an die Architektur an.