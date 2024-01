Weil am Rhein: Arzu Looden kandidiert für OB-Wahl

Die 40-Jährige aus Freiburg wohnt seit 2016 in Weil

Von 2018 bis 2022 arbeitete sie in einem Callcenter des Burda-Verlags in Basel, wo sie die Standortleitung für die Schweiz und Österreich innehatte. Ein Jahr lang führte sie dann nach einer Weiterbildung an der IHK als selbstständige Versicherungskauffrau ein Versicherungsbüro in Weil am Rhein. Derzeit befindet sich die Mutter zweier Kinder im Alter von 14 Jahren und unter einem Jahr in Elternzeit.

Vorstandsmitglied beim Bosporus FC

Looden engagiert sich im Vorstand des Bosporus FC Friedlingen, wo sie schon länger im Vorstand und als Trainerin aktiv war, und nun seit Dezember die Jugendleitung übernommen hat. Wichtig sei ihr, die Wünsche der Bürger aufzunehmen und ihnen öffentlich Gehör zu verleihen, sagt sie. Durch ihr Ehrenamt sei sie in Kontakt mit vielen Menschen. Unterstützt werde sie von ihren Vorstandskollegen vom Bosporus FC, die sie zur Kandidatur ermuntert hätten, sowie von Besuchern des Quartierstreffs in Friedlingen. Insbesondere die Belange von Kindern, Jugendlichen und Eltern lägen ihr am Herzen, versichert Looden.