Weil am Rhein Auch den Wert des Geldes schätzen lernen

Weil am Rhein (sif). Der erste Weltspartag ist am 31. Oktober 1925 aus der Taufe gehoben worden. Auch 92 Jahre später hat dieser Tag, aus dem inzwischen vielfach eine Weltsparwoche geworden ist, nichts von seiner Bedeutung eingebüßt. Denn heute noch bringen viele Kinder ihr prall gefülltes Sparschwein oder ein Kässchen zur Bank, auch wenn es für das Ersparte kaum noch Zinserträge gibt. Und sie freuen sich, wenn sie für ihre Sparbemühungen von der Bank ein Geschenk bekommen. Volksbank und Sparkasse registrierten gestern und schon am Donnerstag jedenfalls einen starken Andrang.

Am Ziel des Weltspartags hat sich nichts geändert, wie Peter Blubacher, Vorstandsmitglied der Sparkasse Markgräflerland, und Ulf Bleckmann, Vorstandsmitglied der Volksbank Dreiländereck, im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutlichen: Die Förderung des Spargedankens, um mit kleinen Beträgen etwas aufzubauen. Und vor allem: Kinder sollen dadurch den Wert des Geldes schätzen lernen.

„Der Weltspartag hat nach wie vor seine Berechtigung“, sagt Peter Blubacher. Es sei wichtig, Kindern frühzeitig die richtige Einstellung zum Geld beizubringen, und dazu gehöre eben das Sparen. Auch wenn es in der Niedrigzinsphase keine oder kaum Zinsen gebe, ist es laut Blubacher ratsam, schon in jungen Jahren mit kleinen Beträgen Rücklagen zu bilden. Deshalb freut sich der Sparkassendirektor, dass in der Weltsparwoche viele Eltern mit den Kindern und einem gefüllten Sparschwein kommen.

Das sieht auch Ulf Bleckmann von der Volksbank so. „Für die Kinder ist der Weltspartag nach wie vor ein Thema. Sie freuen sich, wenn sie mit dem Sparschwein zur Bank kommen, es dort geleert wird und sie als Belohnung für ihren Sparwillen noch ein Präsent erhalten.“ Wichtig sei, dass die Eltern ihre Kinder frühzeitig zum Sparen anhalten. Der Weltspartag wird laut Bleckmann immer noch sehr gut genutzt, wie der Andrang vor den Kassenschaltern zeige.