Weil am Rhein Auch in schweren Zeiten effektiv geholfen

Gezählt wurden Besucherkontakte und Personen. In der Tagesstätte in Weil wurden insgesamt 5531 Kontakte gezählt, was Heinz in Anbetracht der Pandemie und der Umsetzung der Schutzkonzeptionen durch eingeschränkte Öffnungszeiten, Testpflicht und Distanzregelungen als Erfolg bezeichnete. In der vom Landkreis finanzierten ambulanten Fachberatung wurden 2021 knapp 90 Personen beraten und einige Menschen auch in die Notschlafstelle ins Lörracher Erich-Reisch-Haus vermittelt.