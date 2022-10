Weil am Rhein Auf den Spuren von Bach

Johannes Lang, in Düsseldorf geboren, bis nach seinen Studienjahren im Markgräflerland lebend, ist seit Anfang dieses Jahres Organist der evangelisch-lutherischen Thomaskirche in Leipzig, wo unter anderem Johann Sebastian Bach gewirkt hatte. Zuvor, von Oktober 2016 an, war er fünf Jahre lang Kantor an der Friedenskirche Potsdam-Sanssouci sowie Lehrbeauftragter für Künstlerisches Orgelspiel, Orgelimprovisation und Cembalo am Institut für Kirchenmusik an der Universität der Künste Berlin.

Lang ist Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe, war Stipendiat unter anderem der Deutschen Stiftung Musikleben sowie der Studienstiftung des Deutschen Volkes und widmet sich einer intensiven, weltweiten Konzerttätigkeit.