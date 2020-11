Weil am Rhein Auf der Bühne und der Mattscheibe

Der heute 42-Jährige, der in Weil lebt, hat eine Agentur in Köln und ist Mitglied in einem Schauspieler-Portal im Internet – über letzteres wurde er für den Film „Der Weg nach Padulim“ angefragt. Die Dreharbeiten fanden bereits 2017 statt, seitdem sei der Film bei einigen Festivals und auch bei den Filmtagen in Hof gezeigt worden. Und am heutigen Samstag, 21.50 Uhr, läuft er im SWR-Fernsehen. In dem Film geht es um einen Mann, dessen Frau sich von ihm trennt und der daraufhin fürchtet, seinen Sohn zu verlieren. Er weiß sich nicht anders zu helfen, als ihn zu entführen.