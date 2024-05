Mehrere Autos fuhren bei einem Unfall an der Ampelanlage auf der Palmrain-Brücke aufeinander auf. Ein 57-jähriger Autofahrer hatte laut einem Polizeibericht am Montag gegen 17.35 Uhr ein in einer Fahrzeugschlange vor der Lichtzeichenanlage wartendes Auto übersehen und fuhr auf dieses auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde jenes Auto auf einen weiteren, an der Lichtzeichenanlage wartenden Wagen geschoben. Der 57-Jährige sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Vier Personen aus den anderen beiden Fahrzeugen wurden leicht verletzt. Das Auto des 57-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei geht von einem Sachschaden von etwa 50 000 Euro aus.