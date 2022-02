Weil am Rhein Auftakt der Impfaktion ist verhalten

Neben dem fehlenden Bedarf seien auch die nicht ausreichend vorhandenen Räumlichkeiten, um das Impfgeschehen abwickeln zu können, ein Grund, weswegen sich Schiffmann gegen die Teilnahme entschieden hat.

Auch Thomas Harms, Inhaber der Apotheke am Rathaus hat keine Räumlichkeiten zur Verfügung, die für die Teilnahme an der Impfaktion jedoch Voraussetzung wären. „Nach der Impfung ist es notwendig, den Geimpften rund 15 Minuten dazubehalten, um absehen zu können, ob irgendwelche Nebenwirkungen auftreten und im Ernstfall direkt reagieren zu können.“ Für einen Wartebereich und für einen Raum, in dem geimpft würde, hat Harms keine Kapazitäten.

Außerdem, pflichtet der Inhaber seinem Kollegen Schiffmann bei, habe die Nachfrage in der Region deutlich nachgelassen. „Nur vereinzelt fragen Kunden nach der Impfung in der Apotheke, das ist aber meist nur interessehalber und wirklich sporadisch.“ Den einzigen Vorteil sähen potenzielle Impfwillige bei Apotheken in einer vermeintlich verkürzten Wartezeit im Gegensatz zur Impfung bei den mobilen Impfteams oder beim Hausarzt und darin, dass keine Anmeldung zum Impftermin notwendig sei, vermutet Harms. „Vor rund einem Jahr wäre dieser Schritt sinnvoll gewesen – inzwischen ist das bestehende Angebot in unserer Region durch die Impfzentren und Ärzte ausreichend.“

In der Stadt-Apotheke gibt es bald den Piks

Im Gegensatz zu ihren Kollegen wird Gülsen Özer, Inhaberin der Stadt-Apotheke, ab März ihren Kunden eine Möglichkeit zur Impfung in der Apotheke bieten. „Wir haben uns bereits auf ,Mein Apothekenportal’ registriert. Dort können Impfwillige sehen, in welcher Apotheke in der näheren Umgebung eine Impfung gegen Covid-19 möglich ist.“

Mit den mobilen Impfteams und den ortsansässigen Ärzten hat Özer im Vorfeld abgeklärt, wie es um den Bedarf stehe. „Obwohl der Andrang inzwischen natürlich deutlich geringer ist als bei der dritten Impfkampagne oder im vergangenen Jahr, ist dieses niederschwellige Angebot sinnvoll“, findet die Apothekerin. In kleinem Rahmen, als „Zusatzleistung“ für ihre Kunden, will sie die Corona-Schutzimpfung mit ihrem Team anbieten. Derzeit könne man sich bei der Stadt-Apotheke bereits auf einer Warteliste eintragen lassen und sich so einen Termin ab Anfang März sichern. Das Angebot werde auch wahrgenommen und sowohl telefonisch als auch über das Internet hätten sich bereits Impfwillige angemeldet.

Özer vermutet, dass die Stadt-Apotheke auf lange Sicht nicht die einzige Weiler Apotheke bleiben wird, die eine Impfung anbietet. Allerdings: Weder die Apotheke im Rheincenter, noch die Bären-Apotheke, die Adler-Apotheke oder die Park-Apotheke bieten aktuell eine Corona-Impfung an.