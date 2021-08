Weil am Rhein Aus beiden Ansätzen das Beste gewinnen

Von Zoë Schäuble

Weil am Rhein-Haltingen. Schon als Kind wusste der heute 32-Jährige, der 2012 an der Fachschule für Agrarwirtschaft in Köln-Auweiler die Meisterprüfung ablegte, dass er einmal in die Fußstapfen seiner Eltern treten will. Seit Generationen bewirtschaften die Hagins einen Obst-, Wein- und Gemüsebaubetrieb im Schutzgebiet am Tüllinger Berg. Beruflich hat er mit seiner Wahl zum Vorsitzenden des hiesigen Kreisobst- und Gartenbauverbands bereits einiges erreicht. Der Posten ist aber, gerade angesichts der prekären Lage, kein einfacher. „Die anhaltende schlechte Witterung, der lange Frost im Frühjahr und nun der viele Regen – das ist für die Obstbauern herausfordernd.“ Denn die Erträge gerade bei den Kirschen und Zwetschgen sind alles andere als berauschend. Viel Nässe von oben und die dauerhafte Feuchtigkeit bieten einen idealen Nährboden für Pilzkrankheiten und Fäulnis, weiß der Landwirt. Gerade deshalb fällt es ihm schwer, die in der Landwirtschaft gängigen Pflanzenschutzmittel pauschal zu verurteilen. „Natürlich versucht man so wenig wie möglich zu spritzen. Aber ein absoluter Verzicht ist aus wirtschaftlicher Sicht unmöglich.“