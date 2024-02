Mit Baselstab und Initialen: Die Sponsoren haben sich im Narrenbaum verewigt. Foto: Anita Indri-Werner

Narrenbaumbammert Tobias Nordmann, der das 16. Narrenbaumstellen in Folge leitete, gab ruhig und sicher seine Anweisungen. Nach und nach wurden acht Stickel angesetzt, auf jeder Seite standen drei Mann, um diese auf den Ruf von Nordmann „Hau – Ruck – Halt“ anzuheben. Dabei sorgten zwei weitere Helfer dafür, dass mittels „Metallstibber“ die Holzstangen mit ihren Ketten an der Spitze in die richtige Position und damit um den Stamm gelegt werden konnten. Viel schräge und fetzige Guggemusik der Zinke Waggis und der Node Spucker heizten die Stimmung auf dem Platz ordentlich an .