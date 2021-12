Weil am Rhein Aus vielen Mosaiksteinen entsteht ein Kunstwerk

Nach dem Abgabeschluss am 21. Januar fügen Dziezewska und Scheurer die vielen kleinen Einzelarbeiten zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammen. Das Original mit den Papierarbeiten wird ab Anfang Februar vor dem Kunstraum Kieswerk präsentiert. Ein Foto dieses Originals wird anschließend auf ein neun Meter breites Banner gedruckt und voraussichtlich ab 11. Februar am Museum am Lindenplatz über der Hauptstraße aufgehängt. Zusätzlich soll das Gesamtkunstwerk als Poster käuflich erhältlich sein.

Für das große Ganze

„Jeder arbeitete individuell und doch für das große Ganze“, fasst Dziezewska das Gemeinschaftsprojekt zusammen. Und Spörrer ergänzt: „2022 wird für den Kulturbetrieb vermutlich genau so schwierig beginnen, wie das aktuelle Jahr zu Ende geht. Als Kulturamt sind wir bis auf Weiteres erneut stark in unserer eigentlichen Arbeit eingeschränkt. Daher freut es mich umso mehr, dass wir mit diesem Kunst-Projekt im öffentlichen Raum wieder ein Angebot für alle Menschen in Weil am Rhein machen können, an dem man unabhängig von Faktoren wie Alter oder Einkommen teilnehmen kann.“