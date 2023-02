Weil am Rhein Ausflüge, Vorträge und vieles mehr

Am 11. Mai sind die Teilnehmer mit Jürgen Wiechert mit dem E-Bike unterwegs. Am 16. Mai werden die „Herbstzeitlosen“ über das Lauffenmühle-Areal in Brombach geführt. Der Freiburger Verlag „8 grad“ stellt sich am 17. Mai vor. Dreimal geht es mit Hanspeter Vollmer ins Elsass – am 24. Mai, 21. Juni oder 5. Juli. Es handelt sich um einen Programmpunkt in Kooperation mit „PlusPunktZeit“ Lörrach. Und in Kooperation mit dem Caritasverband Lörrach findet am 14. Juni ein Vortrag zum Thema Demenz statt. Am 15. Juni besuchen die Teilnehmer die Hausbrennerei Baumgartner und die Winzergenossenschaft Oberbergen. Ein Besuch der Festspiele Breisach zur Premiere von „Nils Holgersson“ steht am 18. Juni an. Am 23. Juni führt Hanspeter Vollmer durch das Basler Münster.

Zu den unterirdischen Mühlen von Le Col-des-Roches geht es am 28. Juni. Markus Manfred Jung gestaltet am 12. Juli einen Nachmittag rund um das Thema Pilze. Am 13. Juli fahren die „Herbstzeitlosen“ zum „Jägertoni“ ins Schuttertal. Das Semester endet am 19. Juli mit dem traditionellen Sommerfest.

Gemeinsamer Mittagstisch

Jeden ersten Dienstag im Monat ab 12 Uhr findet der gemütliche Mittagstisch statt. Anmeldungen sind jeweils bis am Montag davor möglich. „Es kommen immer rund 60 Gäste“, freut sich Lefferts.