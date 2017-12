Weil am Rhein Ausstellung bei Stahlberger geht zu Ende

Weil am Rhein. Die überregional beachtete Ausstellung von Madeleine Dietz „Verbergen – Entbergen“ endet in der Galerie Stahlberger in der Pfädlistraße 4 am Sonntag, 17. Dezember. Die Galerie Stahlberger wird die mit internationalen Preisen ausgezeichnete Künstlerin – Henry Kahnweiler, Villa Romana, Citè international des Arts, Ernst Barlach Preis – auch an der Kunstmesse 2018 in Karlsruhe präsentieren. Am Sonntag hat die Galerie Stahlberger von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die Besucher erwartet neben dem Kunstgenuss auch Glühwein und Adventsgebäck, teilt Galeristin Ria Stahlberger mit.