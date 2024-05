„Dem Vagen, dem Langsamen eine Sichtbarkeit geben“

Durch die aufgelockerte Hängung haben die Werke viel Raum zum „Atmen“ und um ihre Wirkung zu entfalten. Der Schwarz-Weiß Kontrast überwiegt. Die Reduktion in Form und Farbe strahlt Ruhe aus, sie wirkt meditativ und kontemplativ. Kurator Andreas Frick fasst dies so zusammen: „In einer Welt, wo das Laute, das Schrille und das Schnelle dominiert, möchte diese Ausstellung dem Leisen, dem Vagen, dem Langsamen eine Sichtbarkeit geben.“

Ein Farbkosmos tut sich auf

Eine Serie kleiner Aquarellarbeiten mit dem Titel „Projekt Schiribizzi“ von Gabriela Stellino erinnern gewissermaßen an frühe Werke von Paul Klee. In ihnen tut sich ein Farbkosmos auf, in den der Betrachter eintauchen kann. Im Erdgeschoss begrüßt die Künstlerin den Besucher bereits mit kleinen dreidimensionalen Papierarbeiten, die mit bemalten und gerollten Papierstreifen in den Raum greifen. Durch Licht und Schatten der Streifen ergibt sich ein lebendiges Eigenleben der Einzelblätter.