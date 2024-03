Eine Autofahrerin ist mit einem 17-jährigen Fahrradfahrer am Samstag gegen 8.55 Uhr in der Bühlstraße zusammengestoßen. Beide befuhren die Müllheimer Straße von Haltingen kommend. Der 17-Jährige benutzte dabei den Fahrradweg und wollte die Bühlstraße überqueren. Die Autofahrerin bog von der Müllheimer Straße in die Bühlstraße ab und übersah dabei den Radfahrer. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Beide standen vermutlich unter Schock, unterhielten und trennten sich nach einem kurzen Gespräch ohne die Personalien auszutauschen. Erst in der Kantstraße bemerkte der Radfahrer starke Schmerzen in der Schulter und informierte die Polizei sowie den Rettungsdienst. Mit dem Verdacht einer Schlüsselbeinfraktur wurde der 17-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun die Fahrzeug-Fahrerin. Diese möge sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche Hinweise zur Auto-Fahrerin geben können, werden gebeten sich bei der Dienststelle zu melden.