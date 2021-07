Weil am Rhein. Die Fahrkartenautomaten der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) in Weil am Rhein werden am Montag, 19. Juli, außer Betrieb genommen und anschließend abgebaut. Es handelt sich um die beiden Automaten an der Hauptstraße – einmal vor der Sparda-Bank und einmal vor der Volksbank, heißt es in einer Mitteilung der SWEG.