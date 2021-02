Weil am Rhein Autos vor Kita ausbremsen

Da direkt neben der neuen Kita im Rahmen der Wohnrauminitiative auch noch Häuser errichtet werden, ist der Straßenabschnitt bis zur Hauptstraße ebenfalls auf dem Radar. Die Umgestaltung kann bis dahin weitergeführt werden, erklärte Erster Bürgermeister Christoph Huber, womit sich im Rahmen der Vermarktung ein stimmiges Bild ergebe.

Die Blauenstraße sei schon immer eine Straße gewesen, auf der schnell gefahren wurde, wusste Thomas Bayer (Grüne) zu berichten, speziell abends. Daher sprach er sogar eine „Gratulation“ für die Planung aus, denn die Anwohner würden davon profitieren.

UFW-Fraktion lässt sich überzeugen

Deutlich kritischer bewertete zu Beginn der Diskussion Axel Schiffmann (UFW) das Vorhaben. 250 000 Euro sei „ein starkes Wort“. Vielmehr favorisiere seine Fraktion eine ähnliche Herangehensweise wie am Bromenackerweg in Haltingen, wo das „Juno I“ angesiedelt ist. Hier gebe es Parkbuchten, die ähnlich auch in Friedlingen eine günstigere Alternative wären, so Schiffmann.

Ebenfalls wunderte sich der Stadtrat darüber, dass nicht schon zuvor bei der Juno-II-Realisierung ein Gesamtkonzept mit der vorgelagerten Verkehrsregelung der Politik geliefert wurde. Grundsätzlich seien die Freien Wähler für eine Tempo-Reduzierung, doch günstiger solle es werden.

Ein Vergleich von Juno I und Juno II zeigt laut Huber deutliche Unterschiede auf. Am Bromenackerweg gebe es deutlich weniger Verkehr und viel mehr Platz vor dem Eingang der Kita, also mehr Sicherheit. Außerdem sei die Blauenstraße auch sanierungsbedürftig und müsse insgesamt angegangen werden. Das überzeugte dann auch Schiffmann und seine Fraktionskollegen. Wenn die Straße geöffnet werden müsse, soll sie auch vernünftig wieder in Schuss gebracht werden, fanden diese.

Johannes Foege (SPD) erinnerte an den schon vor zwei Jahren gestellten Antrag seiner Fraktion, dass vor Schulen und Kindertagesstätten für mehr Verkehrssicherheit gesorgt werden soll. Hier wünsche man sich ein Gesamtkonzept. Er hoffe, dass dies nun zumindest „häppchenweise“ verbessert werde. Die neue Straßengestaltung lobte der Sozialdemokrat daher. „Ein Nadelöhr mehr ist richtig.“