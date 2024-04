Weil am Rhein: B 3 in Haltingen wird halbseitig gesperrt

Anschluss an’s Glasfasernetz

Das Breitbandnetz wird auch in Haltingen ausgebaut und deshalb muss die Freiburger Straße / B3 ab Montag, 22. April, für mehrere Wochen halbseitig gesperrt werden. Eine provisorische Ampel wird den Verkehr in diesem Zeitraum regeln. Voraussichtlich bis zum 31. Mai wird es Sperrungen in mehreren Abschnitten zwischen der Gewerbestraße und dem Elektraweg geben.

Bushaltestellen werden verlegt

Aufgrund des Wegfalls der Bushaltestellen „Gewerbestraße“ in den ersten beiden Wochen werden auf Höhe des Autohauses Ernst & König in beiden Fahrtrichtungen Ersatzhaltestellen aufgestellt.