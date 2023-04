Weil am Rhein Badische Revolution und Römerzeit

Im März 1848 fuhr ein Sturm in die Zeit, heißt es in der Ankündigung. Innerhalb weniger Wochen wurden grundlegende Forderungen des Volkes, wie die Beseitigung der Feudallasten, die Pressefreiheit oder die Einführung von Geschworenengerichten, durchgesetzt. Im Juni 1849 beendeten preußische Truppen, die vom Großherzog gerufen worden waren, das republikanische Experiment in Baden blutig. Erst in den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts setzte sich im Land wieder eine liberale Politik durch.

Inzwischen leben die Menschen in Deutschland seit mehr als 70 Jahren in einer erfolgreichen parlamentarischen Demokratie. Hat deshalb die Revolution von 1848/49 nur noch antiquarischen Wert? Ein Blick auf viele historische Jubiläen zeige, wie sehr sich in diesen Erinnerungen die jeweiligen politischen Verhältnisse und gewünschten Traditionslinien spiegeln. Es gehe dabei also mehr um die Menschen selbst als um das historische Ereignis. Dies lasse sich anhand der Revolution von 1848/49 besonders eindrucksvoll zeigen.