Weil am Rhein Basteln für das große Ganze

Wie in den Vorjahren können Interessierte kostenfreie Umschläge mit Bastelmaterial an fünf unterschiedlichen Stellen in Weil am Rhein abholen und dort auch die fertigen Scherenschnitte abgeben. Die Ausgabestellen sind die Buchhandlung Lindow, die Apotheke am Rathaus, der Marktkauf im Rhein Center (Info-Theke), die Markgräfler Apotheke sowie der Kunstraum Kieswerk. Die Ausgabe startet am Donnerstag, 1. Dezember.