Weil am Rhein Bauarbeiten beendet

Ins selbe Horn stieß auch Rudolf Koger. Er wies zudem auf den öffentlichen Nahverkehr und die Wiederinbetriebnahme der Buslinie 12 mit der neuen barrierefreien und mit einer digitalen Fahrgastinformation ausgestatteten Haltestelle „Dreiländergalerie“ hin. Ab dem 15. Mai werden die Busse wieder die Haltestelle am Kant-Gymnasium bedienen, um dann gerade aus weiter in Richtung Stadtbibliothek, vorbei an der Polleranlage, links in die Müllheimer Straße einzubiegen und dort die Haltestelle „Dreiländergalerie“ anzufahren.

„Verträglicher Übergang zur Dreiländergalerie“

Martin Gruner meinte: „Wir arbeiten täglich daran, unsere Stadt attraktiver zu machen. Mit der neuen Oberflächengestaltung und dem Einbau von versenkbaren Pollern in der Müllheimer Straße sorgen wir für einen verträglichen Übergang zwischen innerstädtischem Wohnen und der Dreiländergalerie.“

In einem Zeitraum von sechs Monaten wurden von April dieses Jahres an die Fahrbahn zwischen der Einfahrt Kaufring-Parkplatz und dem nördlichen Ende der Müllheimer Straße saniert und dabei auch gleich verschiedene Leitungen neu verlegt. Unter anderem bauten die Stadtwerke das Nahwärmenetz aus. Auf 230 Meter Länge wurden die bestehenden Straßen- und Gehwegsbeläge komplett entfernt, neu aufgebaut und gepflastert. Die Bordsteine sind in diesem Bereich ebenfalls erneuert worden.

Die Gesamtfläche, auf dem die umfangreichen Maßnahmen in mehreren Teilabschnitten durchgeführt wurden, betrug fast 3000 Quadratmeter. Und so wurde auf der Seite der Dreiländergalerie neben einem Gehweg auch ein Streifen angelegt, auf dem Bäume, eine Bushaltestelle, zwei E-Parkplätze mit Ladestation, Fahrradbügel und Bänke ihren Platz finden. Beidseitig werden nun die Gehwege beleuchtet und am Ende der Müllheimer Straße ist ein großzügiger Wendeplatz sowie der direkte Anschluss zum Radweg entstanden.

Anschluss zum Radweg

In der Humboldtstraße fanden ab der Kreuzung Sternenschanzstraße ebenso Pflasterarbeiten statt und in der Flucht zur Stadtbibliothek wurden, wie bereits erwähnt, drei versenkbare Poller installiert. In dieser Zeit fielen die Parkplätze direkt vor der Bibliothek weg. Nach Beendigung der Arbeiten darf sich die städtische Einrichtung nun jedoch über ein Zugewinn an Aufenthaltsqualität freuen.

Während der Baumaßnahmen gab es Sperrungen für den Verkehr, der Radverkehr wurde entsprechend umgeleitet und die Fußgänger möglichst an der Baustelle vorbeigeführt. Auch wenn die Tankstelle an der Müllheimer Straße und der Parkplatz des Restaurants „Ott’s Leopoldshöhe“ immer anfahrbar waren, so mussten diese beiden Betriebe, wie alle Anwohner auch, so einige Einschränken erdulden, heißt es in der Mitteilung.

Und so bedankte sich Bürgermeister Martin Gruner nicht nur bei den am Bau beteiligten Unternehmen für die gute Arbeit, sondern auch bei den Anwohnern für ihr Verständnis, wenn nicht alles ganz wunschgemäß verlief. „Wir haben versucht, schnell und unbürokratisch Lösungen zu finden“, so Gruner.

Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahmen betrugen rund 830 000 Euro.