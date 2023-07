Weil am Rhein Bauen trotz steigender Kosten

Im Quartierstreff

Zurück im Quartierstreff gab Quartiersmanagerin Brigitte Lill einen Überblick über die rund drei Jahre, seit sie als Quartiersmanagerin eingestellt worden ist. Sie erhielt von allen Seiten Lob für ihre erfolgreiche Arbeit. Die Stadt, die städtische Wohnungsbaugesellschaft und die Caritas stehen hinter diesem Projekt.

In den etwa zwei Jahren seit seiner Eröffnung hat der Quartierstreff in der August-Bauer- Straße 3 bereits eine Eigendynamik entwickelt. Verschiedene Gruppen treffen sich selbstständig und regelmäßig. Leider würden die politischen Fördermittel in zwei Jahren auslaufen, sodass nun schon rege geplant werden müsse, wie es weitergehen kann. Die klare Ansage an die Politik war hier, dass in finanzieller Hinsicht mehr getan werden müsse. Nach der Anschubfinanzierung sollten Fördermittel auch für den Weiterbestand zur Verfügung stehen, da ein solches Projekt unmöglich ehrenamtlich getragen werden könne. Ein solcher Treff im Neubaugebiet trage dazu bei, dass Probleme im Zusammenleben gar nicht erst auftreten.