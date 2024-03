Weil am Rhein: Baumfällungen im Stadtwald stoßen auf Kritik

Aus einem Vor-Ort-Termin am Dienstag mit Vertretern der Stadt und Forstamtsleiter Bernhard Schirmer gehe hervor, dass sämtliche Hiebe aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht geschehen seien. Dies Begründung hatte Weils Bürgermeister Rudolf Koger bereits auch in der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche auf Nachfrage aus dem Ratsrund angeführt. Solche Verkehrssicherungsmaßnahmen seien an Straßen, Rad- oder Waldwegen sowie an Spielplätzen (Mooswald) notwendig, um die Bevölkerung vor Schäden zu bewahren.

Bäume kämpfen mit Pilzen

Eine Rolle würden auch Baumarten, die sich nicht auf die veränderten Bedingungen einstellen können: etwa Bergahorn oder Hainbuchen. Die Eschen hätten zudem mit einem Pilz zu kämpfen. Das Eschentriebsterben greife in allen Wäldern um sich, auch hier in Weil am Rhein.