Weil am Rhein-Baumfällungen: Truz bietet fachliche Begleitung an

Das Trinationale Umweltzentrum (Truz) nimmt in einem Schreiben an unsere Redaktion Stellung zu der Diskussion um die Baumfällungen in Weil am Rhein. „In den letzten Tagen erreichten das Trinationale Umweltzentrum zahlreiche Schreiben von Bürgern, die ihre große Verärgerung über die Baumfällungen in Weil am Rhein zum Ausdruck gebracht haben“, heißt es darin. Dabei sei teilweise auch das Truz massiv beschimpft worden.