Weil am Rhein Baustellen bestimmen neues Jahr

Weil am Rhein-Haltingen (ter). So würden Baustellen und die „damit verbundenen Einschränkungen und Unannehmlichkeiten“ für die Bürger und die Verkehrsteilnehmer auch das neue Jahr bestimmen.

An erster Stelle steht dabei die Heldelinger Unterführung, mit deren Ausbau „nach langem Stillstand“ zwar im zurückliegenden Jahr begonnen worden sei. Doch für viele Haltinger ist diese Baustelle zu einem Ärgernis geworden, da die Heldelinger Straße als einzige direkte Verbindung zwischen Oberdorf und Unterdorf für den Autoverkehr noch bis Ende 2023 gesperrt sein wird. Einzig Fußgänger können die Unterführung passieren. Das heißt, Autofahrer, die von Ost nach West oder in umgekehrte Richtung wollen, müssen beträchtliche Umwege über die Nordwestumfahrung in Kauf nehmen. Ortsvorsteher Gleßner weiß um die missliche Lage und stellt dazu fest: „Wir können uns nur in Geduld üben und die Sachzwänge akzeptieren.“ Zugleich versucht er, die Kritiker der sehr langen Phase der Sperrung zu beruhigen: „Am Ende wird eine Verbesserung der Lebensumstände stehen.“