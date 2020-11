Weil am Rhein Bauwerk passend eingeschoben

Ohne Menschenauflauf

Das Einheben ist gerade für an der Bahn Interessierte ein echter Hingucker. Doch in Corona-Zeiten sollten nicht so viele Schaulustige gelockt werden, weshalb sich die Verantwortlichen mit einer Ankündigung dieses Mal zurückhielten. Damit zogen sie ihre Lehren aus dem Aushub der Stahl-Fachwerkbrücken. Hier hatten hunderte Menschen teilweise dicht an dicht und oft auch ohne Maske auf dem Fußgängersteg gestanden, um das Schauspiel bei bestem Wetter zu verfolgen. Dies sorgte dafür, dass am zweiten Tag des Aushubs der Logenplatz für Schaulustige gesperrt wurde (wir berichteten).

Nun richtet sich der Blick der Bahn aber weiter nach vorne. Denn die Bedeutung der jüngsten Arbeiten ist klar: „Durch den Einschub des Bauwerks ist der Weiterbau der östlichen Gleistrasse möglich“, erklärt Breßmer weiter.

Und gleichzeitig kann er Positives über den Fortschritt vermelden. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan.“ Denn voran geht es nicht nur in Höhe der Markgräflerstraße, sondern auch an der Brücke Kanderstraße, im Herzen von Haltingen an der Unterführung der Heldelinger Straße. Hier läuft im oberen Bereich die Montage von Geländern. Es gibt ansonsten keine neue Wasserstandsmeldung hinsichtlich etwaiger Verzögerungen. Alles nach Plan, heißt es.

Inbetriebnahme Ende 2027

Und hier spielt auch der nächste Abschnitt zwischen Weil am Rhein-Grenze und Basel Badischer Bahnhof eine Rolle. Ende vergangener Woche hatte das Schweizer Bundesamt für Verkehr dem Bau für diesen Planfeststellungsabschnitt grünes Licht gegeben. Zwar befindet sich dieser Bereich komplett auf Schweizer Gebiet, doch zugleich im Eigentum und Besitz des Bundeseisenbahnvermögens. Allein hier wird mit Baukosten von rund 240 Millionen Euro gerechnet.

Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr starten, womit alle Abschnitte von Müllheim bis Basel Badischer Bahnhof im Bau sind. Die Baubewilligung aus Basel bedeutet laut Breßmer, dass die Arbeiten in Haltingen sehr gut vorangehen. „Durch die sehr enge betriebliche Verzahnung hängt die Inbetriebnahme des Planfeststellungsabschnitts Haltingen-Weil mit der Inbetriebnahme des Abschnitts Basel zusammen.“ Dies bedeute, dass eine Inbetriebnahme beider Abschnitte nach den derzeitigen Planungen Ende 2027 erfolgen könne.